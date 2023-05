Investire nei vini di lusso conviene: ecco quali scegliere

Il mercato dei vini di lusso è in crescita e gli investimenti in questo settore sono aumentati del 137% negli ultimi dieci anni. Secondo il Knight Frank Luxury Investiment Index infatti il mercato del vino pregiato è in costante crescita e non si tratta di un fenomeno momentaneo o di una moda passeggera.

Secondo un articolo di New Bond Street Pawnbrokers, i vini di Bordeaux sono tra i migliori investimenti vinicoli per il 2022-2023. Inoltre i Bordeaux garantiscono un ottimo scambio sul mercato secondario e una notevole resa in termini di invecchiamento nel corso del tempo.

Anche investire nei vini Barolo potrebbe essere un’opzione molto interessante. Negli ultimi anni, i prezzi dei Barolo sono aumentati costantemente grazie alla crescente domanda e alla limitata produzione annuale di questo vino pregiato.

Mediamente i prezzi del Barolo salgono del 9-10% all’anno e questo suggerisce che gli investimenti nel Barolo potrebbero offrire un rendimento interessante a lungo termine.

Naturalmente per generare profitti attraverso i vini da investimento è necessario avere pazienza ed esperienza nel campo. Non è facile orientarsi su un mercato così ampio infatti, ma se nel Made in Italy odierno esiste una certezza, è quella che ci sono diverse ragioni per tenere d’occhio il Barolo Tabai ad esempio.

Questo vino è noto per la sua qualità: le uve sono selezionate con cura e la produzione è limitata, il che significa che ogni bottiglia è preziosa e rara. Inoltre il Barolo Tabai è invecchiato in botti di rovere per almeno 3 anni, il che gli conferisce una complessità e una profondità di sapore che lo rendono davvero unico.

Ma il Barolo Tabai non è solo un ottimo vino da bere, almeno stando al parere degli intenditori. Rappresenta anche una valida alternativa agli investimenti tradizionali. Nel corso degli anni il suo prezzo è aumentato costantemente, rendendolo un investimento interessante per coloro che cercano un modo di diversificare il loro portafoglio. Si tratta inoltre di un prodotto in quantità limitate, il che significa che la domanda supera spesso l’offerta. Questo fa sì che i prezzi possano aumentare ancora di più nel tempo.

Per coloro che vogliono investire in vino, il Barolo Tabai può rappresentare per questo una valida opzione. Il vino è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori vini italiani e il suo prezzo è destinato ad aumentare nel tempo, e per questo molto apprezzato dai collezionisti.