Italiani all’estero, nuovo canale di comunicazione per i trentini nel mondo

Nuovo canale di comunicazione per i trentini nel mondo. Come si legge su L’Adige, è stata presentata la piattaforma MondoTrentino Village, in occasione della conferenza dei Consultori, tenutasi a Trento.

“Sono figure che vivono in tutto il mondo e hanno la funzione di rappresentare il Trentino, contribuendo a rafforzare il rapporto tra la nostra realtà e le comunità trentine ormai insediate ovunque – ha spiegato Ileana Olivo, direttrice dell’ufficio immigrazione della Provincia -. Al momento abbiamo ospiti 13 Consultori su 15, provenienti da Brasile, Argentina, Cile, Paraguay, Uruguay, Stati Uniti, Canada. Tuttavia, ricordiamo che oggi sta cambiando la mobilità: i trentini si spostano da soli e non più in gruppo, stabilendosi in luoghi dove non esistono ancora comunità, ad esempio Cambogia o Cina”.

“E’ giusto far conoscere il fondamentale ruolo di questi nostri amici e ‘fratelli’, tornati in questo momento a casa e che ringraziamo per il lavoro svolto ogni giorno a favore delle nostre comunità all’estero – ha aggiunto l’assessore provinciale all’Emigrazione e cooperazione internazionale Mattia Gottardi -. Adesso è importante guardare al futuro. Oltre all’emigrazione storica c’è oggi una nuova rete di trentini, talvolta molto specializzati, che si spostano all’estero per trovare migliori prospettive professionali e di vita, ed è questo un tema sul quale dobbiamo interrogarci come territorio”.

Si stima che i trentini nel mondo siano almeno due milioni considerando i discendenti di emigrati anche fino sei generazioni.