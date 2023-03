8 marzo, Merlo (MAIE): “All’estero inaccettabili differenze tra donne e uomini nel diritto a trasmettere la cittadinanza italiana”

“Il nostro progetto per porre fine a questa assurda discriminazione dorme nei cassetti della burocrazia politica italiana, ma non abbandoneremo la lotta per questo diritto”

“In questa giornata #8marzo che ha come riferimento storico la lotta delle donne lavoratrici nel 1910, rinnoviamo il nostro impegno come #MAIE per continuare la battaglia a favore della parità di genere. È inaccettabile che all’estero ancora oggi ci siano differenze tra donne e uomini nel diritto a trasmettere la cittadinanza italiana. Il nostro progetto per porre fine a questa assurda discriminazione dorme nei cassetti della burocrazia politica italiana, ma non abbandoneremo la lotta per questo diritto. Auguri a tutte le donne del mondo!”. Lo dichiara sui propri canali social Ricardo Merlo, presidente MAIE, in occasione della Festa della Donna.

Qui di seguito, il testo originale, in lingua spagnola, postato da Merlo:

En este dia que tiene como antecedente histórico la lucha de las mujeres trabajadoras en 1910, renovamos nuestro compromiso como #MAIE para continuar la lucha por la igualdad de genero. Es inaceptable que todavía haya diferencias entre mujeres y hombres en el derecho a transmitir la #ciudadanía italiana fuera de Italia. Nuestro proyecto para terminar con esta absurda discriminación duerme en los cajones de la burocracia política italiana, pero nosotros no abandonaremos la lucha por éste derecho. Auguri a tutte le donne del mondo!