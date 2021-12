Italiani all’estero, morto il Sen. Turano. Di Biagio: “Sua presenza in Parlamento contributo prezioso”

Aldo Di Biagio, già senatore e amico di Renato Turano, ex senatore del Pd eletto negli USA venuto a mancare in queste ore a seguito di una lunga malattia, in una nota dichiara: “Renato Guerino Turano per noi era semplicemente Ronny e rappresentava l’immagine simbolica dell’emigrazione italiana, fatta di sacrificio, caparbietà e serietà. La sua presenza in Parlamento per ben due legislature è stata un contributo prezioso”.

Di Biagio ricorda “con commozione ed un sorriso le lunghe serate insieme con i colleghi senatori a parlare di emigrazione, di politica estera e di come rendere questo Paese migliore; questi ricordi sono una delle pagine più belle della mia esperienza parlamentare”.

“Il ricordo delle nostre lunghe chiacchierate, la disponibilità al confronto, lo scambio di battute resteranno un’immagine indelebile di quegli anni, – sottolinea ancora Di Biagio – e lasciano emergere l’immagine di una persona che – ammetto senza retorica – rappresenta per me l’espressione più bella e autentica dell’emigrazione italiana nel mondo, senza fronzoli e zone d’ombra”.

“Un giorno di qualche anno di fa, quando ancora la malattia degenerativa gli lasciava un po’ di tregua, sebbene già un arto non funzionasse bene, mi aveva dato una grande prova di umiltà e forza perché si ostinava a portare pesi pur avendo l’autorità e la possibilità di delegare e farsi aiutare. Quella volta mi proposi io, ma non fu facile farlo desistere. Resta il ricordo di una persona semplice, malgrado il suo indiscutibile successo imprenditoriale, un galantuomo, un amico ed un valido uomo delle istituzioni. Alla Sua famiglia e ai suoi cari va il mio più sentito cordoglio. Ronny non ti dimenticheremo mai”, conclude Di Biagio.