Italiani all’estero, Massimo Romagnoli (presidente MdL) compie 50 anni

“Una vita vissuta intensamente, una vita avventurosa, mezzo secolo di successi ed un futuro ancor più radioso. Oggi ne compie 50, il nostro onorevole Massimo Romagnoli. 50 anni pieni di vita, traguardi raggiunti, vittorie, qualche caduta e molte rivincite. Perché Massimo è così, una persona piena di energie, un grande lavoratore che non si stanca mai, un Capo che sa ben fare il suo lavoro, un Leader nato”. E’ quanto si legge in una nota del Movimento delle Libertà, fondato e presieduto da Romagnoli.

“Originario di Capo d’Orlando, in Sicilia, cresciuto e poi diventato un imprenditore importante in Grecia. Ha girato l’Europa e il mondo, dedicando la sua vita agli italiani all’estero, con un’attenzione particolare a quelli residenti in Europa. È stato parlamentare italiano nelle file di Forza Italia, nella XV Legislatura.

Nel 2007 ha fondato il Movimento delle Libertà, di cui è Presidente. L’On. Romagnoli ha le idee chiare e vuole essere presente in “ogni casa italiana” all’estero.

Dal 2017 ha trasferito a Bruxelles la sua società, la “Progresso Apm Consulting”, che si occupa di Fondi Europei e Lobbying. Un’impressa non facile da realizzare e, in questi tempi di pandemia, difficile da mantenere. Una sfida, come al solito controcorrente, ma alla quale crede fortemente e alla quale non intende rinunciare, nonostante le difficoltà, nonostante la crisi. Perché Lui, è fatto così”.

“Il Team di Progresso e tutti i collaboratori del Movimento delle Libertà colgono quest’occasione per augurargli un buon compleanno ed un ringraziamento speciale per il lavoro svolto e l’impegno profuso in tutti questi anni. E per concludere, come dice sempre Massimo Romagnoli: il passato non lo possiamo cambiare ma il futuro sì”.

Tanti auguri al presidente Romagnoli anche da parte di ItaliaChiamaItalia.it