Italiani all’estero, Mariangela Zappia è la prima donna Ambasciatrice a Washington

Mariangela Zappia in oltre 30 anni di carriera diplomatica ha rotto per tre volte quello che gli americani chiamano il glass ceiling, il tetto di vetro: prima donna ambasciatrice italiana alla Nato, nel 2014; prima rappresentante italiana alle Nazioni Unite, nel 2018; e ora prima donna ambasciatrice a Washington, un ruolo chiave per i nostri rapporti internazionali.

La notizia dell’incarico è arrivata ieri insieme ad altre nomine definite dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro degli Esteri Luigi di Maio su alcune delle più importanti ambasciate italiane.

Armando Varricchio, attuale titolare della sede a Washington, andrà a Berlino mentre alla rappresentanza a Bruxelles si insedia Piero Benassi, già consigliere diplomatico del premier Conte.