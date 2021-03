Italiani all’estero, lo sfogo di Alessandra: “Mio marito lavora in Svizzera e non può ricongiungersi con la famiglia”

"Mio marito Antonio lavora in Svizzera, vicino a Zurigo, e per colpa di una regola assurda che non prevede il ricongiungimento familiare non riesce a vedere sua moglie e i suoi figli”

La Settimana di Saronno ha raccolto lo sfogo carico di rabbia di Alessandra Interra, mamma di Giorgia e Nicola, che si ritrova sola, lontana parecchi chilometri dal marito, bloccato in Svizzera a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, e con la paura di non poterlo riabbracciare per molto tempo.

“Mio marito Antonio lavora in Svizzera, vicino a Zurigo, e per colpa di una regola assurda che non prevede il ricongiungimento familiare non riesce a vedere sua moglie e i suoi figli. Siamo tornati nell’incubo dello scorso lockdown dove non ci siamo visti per tre mesi. Siamo esasperati, ma nessun politico ci ascolta”.

“Ho scritto – dice la donna – a televisioni, Polizia, Prefettura, senatori, politici nazionali e locali e nessuno mi ha risposto. Non penso di essere l’unica persona a vivere il problema di una persona cara che lavora all’estero e che non può ricongiungersi con la sua famiglia, eppure – commenta – la questione è completamente sottovalutata”.