«Mi risulta davvero incomprensibile come mai, con tutti i problemi di portata mondiale che i nostri governanti si trovano a dover affrontare, si sia ritenuto “urgente” un intervento sulla cittadinanza, tanto più che a giugno è già previsto un pronunciamento della Corte Costituzionale proprio in merito allo stesso argomento»: così si è espressa Maria Carla Failo, presidente della Trentini nel mondo, nella sua relazione presentata il 23 aprile durante l’assemblea annuale ordinaria che si è svolta a Trento presso la sede dell’Associazione, con riferimento al decreto Legge numero 36 del 28 marzo scorso, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

Nella prima parte della sua relazione la presidente ha ricordato i principali avvenimenti che hanno segnato la vita associativa nell’ultimo anno, a cominciare dalla venticinquesima Convention ITTONA, il tradizionale incontro biennale dei Circoli trentini di Stati Uniti e Canada, che per la seconda volta, dopo l’edizione del 2002, si è svolta in Trentino, a Pinzolo dal 5 all’8 settembre, con la partecipazione di 203 iscritti.

Altri eventi significativi sono stati la celebrazione a Stivor del centoquarantesimo anniversario dell’emigrazione trentina in Bosnia Erzegovina, gli incontri dei Circoli trentini del Messico e quelli dei giovani in Cile e in Argentina.

Failo ha poi ricordato che in occasione dell’anno nel quale Trento è stata “Capitale Europea del Volontariato”, l’Associazione ha lanciato un bando rivolto ai Circoli Trentini per promuovere iniziative di rilevanza sociale, al quale hanno aderito diciassette Circoli che hanno organizzato raccolta fondi, incontri di sensibilizzazione su temi di carattere sociale e attività per il miglioramento degli spazi pubblici.

Il 2025 è iniziato con due eventi rilevanti: il cinquantesimo anniversario di fondazione del Circolo trentino del Lussemburgo e l’incontro dei Circoli trentini dell’Australia, che si è svolto a Myrtleford.

Nei prossimi mesi la Trentini nel mondo sarà direttamente coinvolta nei festeggiamenti per i 150 anni dell’emigrazione trentina in Brasile: per la ricorrenza l’Associazione ha infatti organizzato un viaggio, in programma dal 22 maggio all’8 giugno, che porterà i partecipanti ad incontrare le comunità trentine negli stati di Santa Catarina, Rio Grande do Sul e San Paolo.

L’assemblea si è conclusa con l’approvazione all’unanimità del bilancio consuntivo 2024, illustrato nel dettaglio dal direttore dell’Associazione, Francesco Bocchetti, che si è chiuso con un avanzo di gestione.