Italiani all’estero, inaugurato il nuovo Consolato d’Italia a Montevideo. Borghese (MAIE): “Grazie senatore Merlo” [FOTO]

“Con il nuovo Consolato d’Italia i nostri connazionali hanno a disposizione una struttura di 700 m2 (pensate che l’ufficio consolare precedente aveva 20 m2 per una comunità di 130.000 italouruguaiani), nuova, moderna, sicura, efficiente, dotata della migliore tecnologia e di tutto il personale necessario per offrire servizi consolari efficienti in tempi dignitosi”, sottolinea Borghese.