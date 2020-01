Italiani all’estero, il Consolato di Zurigo “fiore all’occhiello” della rete consolare italiana

Importante missione del Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo in Svizzera. “L'omaggio che l’esponente del governo ha reso, in particolare, alle istituzioni scolastiche, ci è sembrato un bel segnale di attenzione per i temi educativi di interesse per la collettività italiana qui residente”. Da Zurigo su ItaliaChiamaItalia l’intervento di Gerardo Petta, consigliere del Comites locale