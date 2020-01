L’AUSTRALIA BRUCIA | Appello del Comites ai connazionali: partecipate alla raccolta fondi

“Il Com.It.Es, Comitato Italiani all’Estero per il Victoria e la Tasmania, consapevole della grave situazione sociale ed ambientale creatasi in molte zone d’Australia – e del Victoria in particolare – a causa dei disastrosi incendi che soprattutto negli ultimi quaranta giorni hanno distrutto innumerevoli ettari di foreste, molte case e fattorie e procurato danni incalcolabili e morte a persone ed a tantissimi animali, rivolge un sentito e pressante appello a tutti i membri della comunità italiana affinché partecipino alla raccolta fondi avviata dal Governo del Victoria in collaborazione con la Bendigo Bank e The Salvation Army”. E’ quanto si legge in una nota.

Il Comites ricorda che si puó procedere alle donazioni “entrando nel sito web ufficiale approntato dalle Autoritá (https://www.vic.gov.au/bushfireappeal) ovvero andando presso qualunque sede della Bendigo Bank”.

“Il Com.It.Es. fa altresì presente che ogni donazione di importo superiore ai $2.00 sará deducibile dalle tasse e che pertanto ai donatori verrá rilasciata una ricevuta fiscale dalla Community Enterprise Foundation, l’organizzazione di beneficenza della Bendigo Bank incaricata dal Governo di gestire la raccolta”.

“Le somme donate saranno utilizzate per dare aiuto a coloro che sono stati colpiti dalla devastazione e per contribuire al recupero delle aree colpite dal fuoco. La Community Enterprise Foundation provvederá alla distribuzione degli aiuti economici seguendo le raccomandazioni del Comitato Consultivo presieduto dall’ex Vice Premier del Victoria Pat McNamara. Il lavoro di valutazione di detto Comitato sará portato avanti a stretto contatto con le comunitá locali al fine di operare la migliore ripartizione possibile dei fondi raccolti”.