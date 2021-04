Italiani all’estero, grave lutto colpisce Massimo Romagnoli (MdL): addio al padre Angelo

Oggi il Movimento delle Libertà, si stringe al dolore che ha colpito il nostro Presidente Massimo Romagnoli, con la scomparsa di Angelo Boriotti, avvenuta a Roma, il 2 aprile 2021. Angelo era nato a Milano il 1° gennaio del 1939 ed ha vissuto una vita tra la sua città natale e la Capitale.

“Ci sono dei momenti nella vita di tutti noi, nei quali è difficile trovare le parole, salutare per l’ultima volta un amico, un parente, figuriamoci un padre! Sì, perché il padre – si legge in una nota del Movimento delle Libertà – non è solo colui che ti ha generato, ma è anche la persona che ti ha cresciuto, che ti è stato vicino, con la quale giocavi da bambino, quella che ti difendeva e ti curava. La spalla su cui andare a piangere quand’eri piccolo e la persona a cui confidare le tue prime pene, le tue prime difficoltà, i tuoi primi successi, da ragazzo e poi da uomo. Il padre è colui che ti ascoltava in silenzio, che ti consigliava, ti supportava e che a volte ti sgridava anche una volta divenuto adulto”.

“Caro Angelo, sei stato un modello esemplare di calma e saggezza. Ti ricorderemo sempre a fianco della signora Maria e del nostro Presidente. Ora che Ti sei unito a nostro Signore, dall’alto dei Cieli, continua ad accompagnare, mano nella mano, la signora Maria, Massimo, i tuoi nipoti e tutta la Famiglia”, si legge nella nota del MdL.

Le onoranze funebri saranno celebrate in Sicilia, a Capo d’Orlando, il 7 aprile 2021. Alla signora Maria, al nostro Presidente, a tutta la Famiglia, ai Suoi cari, giungano le più sentite e sincere condoglianze di tutto il Movimento delle Libertà.