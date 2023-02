Italiani all’estero, Giulia De Vita presenta il Comites Portogallo

Giulia De Vita, Presidente del COMITES Portogallo, con una nota inviata alla Redazione di Italiachiamaitalia.it presenta il Comitato degli italiani all’estero che presiede: “Il COMITES è un organismo di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”, sottolinea.

“Il COMITES Portogallo è alla prima elezione e siamo orgogliosi di dare voce e di rappresentare gli italiani residenti sul territorio e di collaborare con le eccellenze italiane e portoghesi in Portogallo e in Italia. Siamo 12 eletti e un membro cooptato di origine italiana, con background diversificati e provenienti dalle zone di maggiore immigrazione italiana come Lisbona, l’Algarve e Porto”.

“Nel quadro operativo dei compiti del Comitato – prosegue -, il Comites Portogallo si pone l’obbiettivo di entrare in contatto con gli operatori culturali, le associazioni, le istituzioni, le aziende, italiane e non, attivi sul territorio Portoghese e i mezzi di informazione degli italiani all’estero per creare sinergie, espandere l’interesse per la comunità italiana e supportarli nel raggiungere un pubblico più ampio possibile, in un’ottica di diffusione capillare delle attività culturali in italiano e per gli italiani in Portogallo”, conclude De Vita.

OGGI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

È stata convocata dalla presidente Giulia De Vita una nuova Assemblea Straordinaria del Comites Portogallo, che si tiene nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 febbraio, alle 17.00, ore locali, in presenza nella sede del Comitato. Sarà possibile partecipare all’assemblea anche da remoto su Zoom.

Diversi i temi all’ordine del giorno: Approvazione Verbale 12/12/2022; Ratifica Dimissioni Giulia Olivieri e sostituzione con nomina del primo candidato non eletto della Lista Casa Italia Comites Portogallo; Ratifica Dimissioni Segretaria e nomina nuovo/a Segretario/a; Approvazione Bilancio Consuntivo 2022; Progetti; Regole riunioni Comites; Collaborazioni; Varie ed Eventuali.