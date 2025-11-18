Luigi Robusto, Antonino Pittà, fra Pietro (Michele) Cicinelli, Davide Mariano, Antonio Mastropaolo e Chiara Izzi.
Sono i sei nuovi ‘Ambasciatori del Molise nel mondo’ che verranno insigniti di questa onorificenza nel corso della ‘Giornata dell’emigrazione molisana nel mondo – Il Molise valica i confini’ , in programma il prossimo 6 dicembre.
Lo ha stabilito la commissione regionale preposta alla valutazione delle diverse indicazioni pervenute, costituita presso l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
I riconoscimenti vengono conferiti a quelle persone di origine molisana che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle regioni italiane diverse dal Molise, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente.