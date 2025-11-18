Per la prima volta nella storia, la Costa Rica ospiterà il Congresso del MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero), un appuntamento che riunirà rappresentanti, leader comunitari e coordinatori del continente americano il prossimo 23 novembre 2025.

A questo importante evento sarà presente naturalmente il presidente del Movimento, Ricardo Merlo, oltre al vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi. Ci saranno inoltre il Coordinatore del MAIE per l’America Centrale, Giuseppe Cacace (anche presidente del Comites locale) e la coordinatrice nazionale MAIE CR, Paola Ceccon.

Il Congresso accoglierà i coordinatori MAIE del Nord e Centro America: Enrico Bombarda (Cuba), Andrea Cecchi (Bahamas), Antonio Mariniello (Messico), Giuseppe Viji ed Eduardo Brocato (Honduras), Dennis Casco (Florida), Jorge Gallo (Canada), Sebastian Marcucci (Guatemala).

Giuseppe Cacace

“Il Congresso – spiega Paola Ceccon, coordinatrice nazionale MAIE CR – sarà una piattaforma per discutere temi cruciali come la cittadinanza, i servizi consolari, la promozione della cultura italiana all’estero e il futuro politico degli italodiscendenti nel continente”.

Paola Ceccon

“Il MAIE – dichiara il vicepresidente Odoguardi – nasce dalla comunità ed è al suo servizio. Questo congresso è un segnale chiaro della nostra vicinanza agli italiani nel mondo. Soprattutto, è una tappa fondamentale del percorso che ci porterà ad essere più che preparati alle sfide che verranno: per esempio, le elezioni dei Comites e poi quelle politiche che – a scanso di imprevisti – si terranno nel 2027. In quelle occasioni, siamo convinti fin d’ora di raggiungere l’obiettivo che ci siamo preposti: la vittoria”, conclude Odoguardi.

L’evento includerà inoltre saluti istituzionali in videoconferenza da parte di importanti figure della politica italiana, tra cui l’On. Maurizio Lupi (Presidente Noi Moderati), il Senatore e Vicepresidente MAIE Mario Borghese, il deputato MAIE Franco Tirelli e Antonio Iachini, Coordinatore MAIE delle Americhe.

Secondo quanto dichiarano gli organizzatori, il Congresso MAIE in Costa Rica sarà “un momento fondamentale per la rappresentanza degli italiani all’estero”. Ricordiamo che in Costa Rica in occasione delle ultime elezioni, sia quelle Politiche che quelle dei Comites, il MAIE ha ottenuto ottimi risultati, essendo in assoluto la forza politica più votata dagli italiani residenti e conquistando il Comites.