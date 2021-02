Italiani all’estero, dal Consolato d’Italia a Friburgo la nuova “Guida ai servizi consolari”

La guida, visualizzabile online anche su smartphone e scaricabile in PDF, è interattiva, e rinvia direttamente alle pagine del sito e ai moduli da scaricare per richiedere i servizi

Dal Consolato d’Italia a Friburgo la nuova “Guida ai servizi consolari”, strumento che per la sede consolare rappresenta un ulteriore passo in avanti nella direzione dell’innovazione e della digitalizzazione, e mette a disposizione dell’utenza nuove soluzioni poter conoscere in dettaglio i servizi consolari erogati e le procedure da seguire per ottenerli.

“Capita spesso, infatti, che i nostri connazionali ci chiamino o ci scrivano – fa sapere il Consolato – per avere maggiori informazioni su cosa è possibile fare in Consolato, in che modo e con quali modalità. In aggiunta ai consueti canali di comunicazione e ai nostri video, la nuova guida vuole rappresentare un ulteriore modo per accorciare le distanze con gli utenti offrendo in anticipo ed in maniera chiara e sempre aggiornata tutte le informazioni di cui possano aver bisogno”.