Italiani all’estero, da tre friulani a Londra la guida per trasferirsi nel Regno Unito

Su Il Gazzettino focus sugli italiani che si trasferiscono all’estero. Lente puntata, in particolare, sul Regno Unito.

“Secondo il Consolato Generale d’Italia, gli italiani che vivono nel Regno Unito sono quasi mezzo milione: la Brexit ha reso più difficoltoso spostarsi oltre la Manica, ma sono comunque molti a sognare una vita nel paese anglosassone. Spesso, però, gli iter burocratici e i numerosi scogli da superare possono assumere contorni labirintici: proprio per facilitare chi sta pensando di fare il grande salto, tre giovani friulani che vivono in Inghilterra hanno creato una mini guida su come trasferirsi a lavorare nel Regno Unito dopo la Brexit”.

L’opera sarà al centro della tavola rotonda “Italiani all’Estero & Internazionali in FVG” in programma sabato 18 febbraio, alle 9.30, all’Università di Udine.

“Gli autori dell’opera, dedicata ai giovani del Friuli Venezia Giulia e non solo, in Inghilterra si occupano di cose molto diverse tra loro: ad accomunarli, la provenienza friulana. Miriam Ferrarin, originaria di Maniago, a Londra lavora in una grande multinazionale del settore musicale e, come se non bastasse, è un’apprezzata e seguita travel blogger con il suo blog Mary Giramondo. Luca Marin, originario di Prata di Pordenone, è responsabile della gestione di servizi finanziari nella City da tredici anni. Infine Roberto Ortolan, originario di Pasiano di Pordenone, è un ingegnere meccanico che vive a Coventry nelle West Midlands e da sette anni lavora per il settore automotive. I tre sono i responsabili dell’e-segretariato londinese dell’Ente friulano assistenza sociale culturale emigranti, ed è proprio sul sito web efasce.it che si può scaricare la guida in formato digitale”.