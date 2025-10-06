“Nasce la Camera di Commercio in Mongolia, un progetto al quale ho tenuto moltissimo e che oggi vede la luce: la nascita della Camera di Commercio in Mongolia rappresenta un passo importante per rafforzare i legami economici e commerciali tra Italia e Mongolia, creando nuove opportunità per le nostre imprese”. Lo dichiara in una nota l’On. Nicola Carè, deputat Pd eletto all’estero.

“Promuoveremo il Made in Italy e accompagneremo le imprese italiane nel loro percorso di internazionalizzazione in un mercato in forte crescita.

Per l’occasione – prosegue – mi sono recato a Ulan Bator, dove ho avuto l’onore di inaugurare ufficialmente la nuova Camera, insieme a rappresentanti istituzionali e imprenditoriali mongoli e italiani.

Un ringraziamento speciale all’Ambasciatrice d’Italia in Mongolia, Giovanna Piccarreta, per il prezioso sostegno e la collaborazione che hanno reso possibile questo importante traguardo.

L’obiettivo è costruire un ponte solido per favorire investimenti, scambi e collaborazioni in settori strategici come infrastrutture, energia, tecnologie, agroalimentare e turismo. Un sentito grazie a tutti i partner istituzionali e imprenditoriali che hanno creduto in questo progetto: insieme, stiamo aprendo nuove prospettive per il sistema Italia nel cuore dell’Asia.

Un ringraziamento particolare al Segretario generale di Assocamere Domenico Mauriello per la disponibilità e la presenza costante, al nuovo presidente della Camera Italia-Mongola, al segretario generale e a tutto il board per la volontà di portare in alto la bandiera italiana”, conclude.