Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, l’Ingegnere Antonio Iachini è stato nominato Esperto del Maeci presso il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE).

La decisione, secondo quanto comunicato all’Ing. Iachini, ha come obiettivo “non disperdere l’esperienza da lui maturata in questi anni nell’ambito del CGIE, riconoscendone il continuo impegno con la comunità italiana in Venezuela”.

Questa nomina tecnica giunge dopo la decadenza dell’Ing. Iachini da Consigliere CGIE eletto in Venezuela, a causa del trasferimento della sua residenza in Italia in dicembre 2025.

La normativa che disciplina il CGIE, prevede infatti che la perdita della residenza nel Paese in cui un Consigliere è stato designato, ne implichi la sostituzione con il primo dei non eletti o nuove elezioni ove non ve ne siano di disponibili.

Nella nuova veste di esperto, l’Ing. Iachini, pur cessando di rappresentare un bacino elettorale specifico, diventa un consulente strategico per il CGIE, superando i confini locali per affrontare le politiche che interessano la diaspora in tutto il mondo, con diritto di parola alle riunioni del CGIE, a partire dalle Assemblee Plenarie, dove sarà invitato.

In merito a questa nomina, l’Ing. Iachini ha dichiarato: “Assumo questa designazione ministeriale con profonda responsabilità e gratitudine per il riconoscimento del lavoro svolto. Mentre si è concluso il percorso di sostituzione del Consigliere CGIE eletto in Venezuela per assicurare una rappresentanza legittima e trasparente, la mia nuova posizione di Esperto mi consente di ampliare il mio contributo al CGIE con una visione d’insieme sulle politiche globali per le nostre collettività all’estero”.