IL COLMO | Italiani all’estero, Amoroso referente della Lega per Miami ma è stato appena eletto nel Comites di Buenos Aires

Come farà a dividersi tra il ruolo di consigliere Comites a Buenos Aires e quello di referente leghista a Miami? Fare politica vuol dire, come spiegavamo all'inizio, anche presenza sul territorio. A Miami sono residenti, regolarmente iscritti all’AIRE, quasi 100mila italiani. Possibile che un partito come la Lega non abbia, tra questi, alcuna persona valida in grado di coordinare una circoscrizione consolare così importante? A quanto pare no: ha dovuto trovarlo a 10mila e rotti chilometri di distanza. Secondo nostre fonti poi Amoruso non parlerebbe neppure inglese: se fosse così, sarebbe davvero il colmo