Italiani all’estero, Alessandra Klotz candidata MdL alle prossime Politiche

Alessandra Agostini in Klotz è un’imprenditrice di successo, residente in Germania, molto attenta, già dall’inizio del duemila, alle politiche sociali e di integrazione.

Alessandra Klotz sarà candidata alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Italiano nelle liste del Movimento delle Libertà. La decisione è stata presa congiuntamente nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo del Movimento, tenutosi a Bruxelles.

Il Presidente Massimo Romagnoli ha così commentato la predetta candidatura: “Conosco Alessandra da molti anni e a Lei rivolgo il mio grazie e quello di tutto il Movimento delle Libertà per aver accettato la candidatura e per essersi, come al solito, schierata al nostro fianco. Desidero sottolineare l’ottimo lavoro che ha portato avanti e la sua disponibilità a rimettersi in gioco. Alessandra rappresenta già un punto di riferimento non solo per noi del MDL, ma per tutti i nostri connazionali residenti in Germania. Siamo convinti che tale candidatura possa, per il futuro, ancor più rafforzare il Movimento e radicare la sua presenza sul territorio”.

La neocandidata Alessandra Klotz ha dichiarato: “L’accettazione della mia candidatura da parte del MDL mi riempie di orgoglio e soddisfazione e mi spinge a continuare con l’impegno, la responsabilità e la passione profuse fino ad oggi. Non mi voglio fermare, voglio essere ancor più vicina ai cittadini italiani che vivono in Germania. Noi del Movimento delle Libertà siamo già una grande famiglia che intende rafforzare la rete degli italiani all’estero e aumentare il peso dell’Italia in Europa”.