Italiani all’estero, a Dortmund la presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo 2022

Il 4 maggio alle ore 18, il Consolato d’Italia a Dortmund ospiterà la presentazione del “Rapporto Italiani nel Mondo 2022”; l’incontro sarà moderato da Elisa Occhipinti e vedrà la partecipazione di Delfina Licata, sociologa delle migrazioni presso la Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana, e di Edith Pichler, parte del Comitato scientifico del Rapporto Italiani nel mondo.

Lo Speciale 2022 entra nello specifico della dimensione territoriale attraverso lo studio dei Comitati degli Italiani all’Estero (Comites) e del loro rinnovo avvenuto a dicembre 2021. In particolare, sono stati presi in considerazione 17 paesi del mondo e l’analisi ha riguardato i risultati e le caratteristiche di ogni singolo Comites di ciascuna nazione considerata, mettendo in relazione il passato con il presente, evidenziando mutamenti e recenti innesti, continuità progettuali e nuovi percorsi intrapresi. Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall’Italia.

L’edizione 2022 è dedicata alla rappresentanza degli italiani residenti all’estero, un argomento complesso che coinvolge più sfere esistenziali: dalla lingua madre alle lingue acquisite; dall’iter formativo alle competenze professionali assimilate e approfondite. E ancora, dalle pratiche comunicative all’opinione pubblica e personale; dallo spazio politico elettorale agli strumenti di rappresentanza di base e di livello istituzionale. Infine, dal settore di attività alla mansione ricoperta; dall’associazionismo all’esperienza di fede fino all’appartenenza di genere.