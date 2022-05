Italiani all’estero, a Cuba il XIII Congresso mondiale della CIM

La Confederazione degli Italiani nel Mondo, presieduta da Angelo Sollazzo, terrà a La Havana (Cuba), nei giorni 31 maggio e 1-2 giugno 2022, il XIII Congresso Mondiale.

La CIM, operante in Italia ed all’Estero da quasi 30 anni, promuove la cultura italiana, il Made in Italy, le nuove capacità tecnologiche ed imprenditoriali da esportare nei vari Paesi di accoglimento; sostiene il turismo da e per l’Italia e tutte le iniziative a salvaguardia degli interessi degli italiani nel mondo.

Il tema del Congresso è “L’impresa, il lavoro e la cultura italiana portatori di sviluppo e di pace”. Al Congresso parteciperanno rappresentanti del Governo italiano, del Parlamento, degli Enti pubblici e locali, politici esteri di origine italiana, esponenti del mondo della cultura, dell’industria, dell’economia, dello spettacolo e i delegati in rappresentanza delle duemila Associazioni aderenti alla CIM, attiva in 32 Nazioni.

Il Congresso si svilupperà in dibattiti e in sessioni tematiche sui settori, tra gli altri, della cultura e formazione, dell’industria, del turismo, della moda, dell’agro-alimentare, della sanità.

Nei mesi precedenti il presidente della CIM, Angelo Sollazzo, ha incontrato le massime autorità del paese caraibico, a cominciare dal Primo ministro Manuel Marrero Cruz: con gli esponenti del governo cubano sono previsti alcuni seminari con i delegati CIM.