INCREDIBILE MA VERO | Culturista sposa bambola gonfiabile

Culturista sposa bambola gonfiabile. Le immagini e il video delle nozze hanno fatto il giro del mondo. Sembra incredibile a dirsi ed a vedersi, ma non è neanche il primo caso. Nel 2015, cinque anni fa, un 28enne cinese, malato terminale, decise di portare all’altare un’altra bambola ultra-realistica in silicone.

Attualmente lo sposo è un cittadino kazako, si chiama Yuri Tolochko, ed è convolato a nozze con Margo, affascinante e bellissima bambola dai capelli fulvi e le forme prorompenti. Identica nei lineamenti ad una formosa pin up.

Il rito nuziale si è svolto come da tradizione, anche con un certo sfarzo. Gli sposini novelli ci appaiono in pompa magna, alla presenza di amici e testimoni. Sembra veramente di assistere ad una favola. Il principe azzurro e la sua bambola del cuore.

La sposa si presenta rigorosamente in abito bianco, un bellissimo abito, come cerimonia vuole, lo sposo è impeccabile in smocking. Al fatidico momento del sì la coppia si scambia la fede nuziale. Tutto è ripreso e documentato da un video che circola ormai da ore sul web. Uno dei momenti clou è quando Yuri infila la vera nuziale all’anulare di Margo. Come non commuoversi, di fronte a tanto amore. A qualcuno scapperà pure la lacrimuccia, come accade per ogni evento commovente. Molti amici sono presenti. La moglie in silicone viene trattata come una vera e propria donna in carne ed ossa. Margo ha perfino un account sui social network.

Su Instagram possiamo seguire la sua vita di coppia, i suoi outfit, tutti very fashion, la sua devozione ed amore per il suo fidanzato, ora diventato marito. Come è nato questo idillio? Pare che la coppia si sia conosciuta in un bar. Quindi galeotto fu il bar che ha fatto scoccare la scintilla d’amore. Successivamente, dopo mesi di fidanzamento, quasi un anno, lui ha deciso di regolarizzare la sua unione. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, la coppia ha ballato un lento, davanti ai numerosi ospiti.

Le nozze sono state celebrate in Kazakistan, dove i requisiti sono che i partecipanti devono essere consenzienti e di età superiore ai 18 anni. Non c’è veto di sposare bambole.