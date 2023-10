Nicola Carè. deputato Pd eletto all’estero, ha incontrato i responsabili della Camera di Commercio italiana in Danimarca per parlare di promozione del made in Italy.

L’onorevole ha inoltre partecipato ad un incontro con l’ambasciatore Stefania Rosini, “che ringrazio per il grandissimo lavoro di raccordo e alta rappresentanza che sta svolgendo sul territorio”, dichiara Carè, che poi ha avuto modo “di interloquire con Davide Aldo Malvagna da Itinera e con Corrado Cimino da Rizzani De Eccher che sono in questo momento tra i più grossi committenti di opere pubbliche in Danimarca nel settore delle infrastrutture e dell’edilizia ospedaliera, dunque un orgoglio per il nostro Paese”.

“Riconosco l’importanza di essere presenti quotidianamente sul territorio non solo in Danimarca, ma anche in Italia e apprezzo il grande lavoro che Danitacom ha fatto per diventar la prima Camera di Commercio Italiana all’estero ad aprire una vera e propria posizione operativa e attiva nel Paese.

“Abbiamo discusso di internazionalizzazione e promozione del Made in Italy nel mondo, con particolare attenzione ai settori tradizionali come l’enogastronomia, il turismo e la moda; e settori innovativi come l’edilizia e la meccanica e Difesa”, conclude Carè.