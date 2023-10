Sabato 21 ottobre 2023 la Senatrice dem Francesca La Marca ha partecipato al gala dell’Associazione Italiana di Moncton nella provincia atlantica del New Brunswick.

L’incontro, organizzato dal Presidente dell’associazione, Vincenzo delle Donne e dal Vicepresidente, Francesco Calazzo, ha visto la partecipazione di più di 300 persone appartenenti alla storica associazione, attiva nella provincia da quasi 50 anni.

La Senatrice La Marca, intervenendo in inglese, francese e italiano, ha ringraziato l’associazione e la comunità degli italiani a Moncton per il lavoro di salvaguardia, promozione e diffusione della cultura italiana in Canada.

Nel suo saluto la Senatrice eletta con il Pd ha ringraziato il Presidente e il Vicepresidente per il gentile invito e tutti gli intervenuti per la grande partecipazione. Ha voluto partecipare in presenza a questa serata per conoscere e toccare con mano le necessità della comunità italiana residente nel New Brunswick.

La provenienza da diverse regioni d’Italia è un tratto distintivo dei cittadini residenti in quel territorio, presenti in quei luoghi fin dai primi anni del ventesimo secolo. Inoltre, la varietà linguistica, è un valore aggiunto che ne evidenzia il carattere aperto e inclusivo.

In chiusura la Senatrice ha voluto rinnovare la sua volontà a farsi portavoce delle diverse necessità emerse nel corso dell’incontro e si è resa disponibile nel promuovere eventuali disegni di legge futuri, su spunto della comunità locale.