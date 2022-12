IL CASO JUVENTUS

La Juventus è quotata in borsa e – se questi sono i pasticci di una società quotata - mi chiedo cosa combinino le altre…

Potete o meno essere tifosi juventini, certo lo scandalo dei bilanci della società bianconera lascia perplessi, soprattutto perché la Juventus è quotata in borsa e – se questi sono i pasticci di una società quotata – mi chiedo cosa combinino le altre, ma soprattutto che controlli operi la CONSOB, così come la società di revisione interna, la FIGC e gli altri organismi preposti a certificare la trasparenza dei conti.

Mentre il “mondiale” si trascina tra indifferenza e rimpianti (ma quanto costa alla Rai seguire i campionati, a parte i diritti TV?) nessuno sembra sottolineare l’assurdità di un calcio italiano che non fa crescere i giovani di casa e spende invece centinaia di milioni per raccattare i più o meno presunti campioni, soprattutto nella parte povera del mondo.

Di fatto si favoriscono così speculazioni ed imbrogli, mentre anche la FIGC non investe che solo una minima parte nei centri giovanili o nello sport dilettantistico. Non lamentiamoci poi per l’eliminazione della nazionale azzurra dai mondiali.