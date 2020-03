I numeri delle slot machine nel mondo: sono sette milioni gli apparecchi installati, Italia terza in graduatoria

La Gaming Technologies Association, che è il principale organismo commerciale a rappresentanza dell’industria dei fornitori di macchine, in Australasia, a fine 2018, nell’annuale bilancio frutto delle ricerche accumulate, ha dichiarato che le macchine da gioco attive, totalmente legali, in tutto il mondo, sono circa 7.402.395 milioni. La ricerca, pubblicata in Italia da Slots Gratis Online, è stata condotta a mezzo di enti regolatori, fonti governative, dati elaborati da società private, operatori del settore dei giochi. Ovviamente la Gaming Technologies Association ha dato il suo perenne contributo sui luoghi ove sono installate le macchinette, dando anche impulso a smantellare tutta quella finta mitologia circolante sulle macchine da gioco nel mondo e sul loro numero.

Il numero uno di GTA, Chris Muir, ha ovviamente fatto riferimento alle slot machine regolarmente installate. Il conteggio, come ovvio che sia, non tiene affatto conto di eventuali slot illegali o non regolamentate, impossibili da verificare e quindi monitorare. Un valido esempio di un fenomeno sempre più dilagante, riguardante ovviamente le slot machine illegali.



In Italia la questione è quantomai complicata: la Guardia di Finanza ha stimato un grosso giro d’affari nel giro illegale, di circa venti miliardi di euro, e le ultime notizie in questo senso, relative all’Operazione cosiddetta “Cristallo”, che ha Torino ha smantellato una intera organizzazione, non sono affatto rincuoranti.

Tornando alla questione principale, la cifra delle slot machine installate in tutto il mondo distrugge, dicevamo, uno dei miti sempreverdi della proporzione delle macchine da gioco.



In Australia le macchine da gioco, infatti, presentano limiti di scommessa massimi, tra i più bassi del mondo. In tutta coerenza con i sondaggi già condotti precedentemente. Questo perché c’è stata una lieve riduzione del numero di macchine regolarmente installate: si parla di 720 in meno rispetto a 196.301 e il numero sta a rappresentare solo il 2,6% delle macchine installate regolarmente in tutto il mondo.



Di questo mondo il Giappone è il vero epicentro: nel Paese del Sol Levante c’è infatti tutta la più ampia base di macchine da gioco installate, considerando sia quelle pachinko sia quelle pachislot: si parla di 4.3 milioni di apparecchi. Subito dopo in questa particolare classifica si trovano gli USA, dove le macchinette sono oltre 898.947 unità.



L’Italia da parte sua si posiziona più che bene, con 320.000 apparecchi installati. Tra le nazioni europee anche la Germania, con 277.700 unità di macchinette, e il Regno Unito, che condivide il suo numero, 183.813mila, con l’Australia. In classifica anche la Spagna, dove le macchinette installate sono 183.409. Il Canada si ferma a poco meno di 100.000, l’Argentina a 98.117. La Colombia chiude i giochi con 86.629mila slot installate.