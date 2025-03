Grande successo per il Congresso MAIE Guatemala-Honduras, tenutosi nella capitale del Guatemala sabato 8 marzo, proprio in occasione della Giornata internazionale della donna. Una data che non è stata scelta a caso dagli organizzatori, che hanno voluto dimostrare anche in questo modo la vicinanza del Movimento Associativo Italiani all’Estero all’universo femminile.

L’appuntamento, strategico per il futuro del MAIE, ha visto la partecipazione attiva dei coordinatori provenienti da tutta l’America Centrale e di figure di spicco della comunità italiana nel Paese.

Il Congresso è stato presieduto da Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE, supportato dal vicepresidente Vincenzo Odoguardi e da numerosi rappresentanti istituzionali del Movimento. Presente anche Antonio Iachini, consigliere CGIE e coordinatore MAIE per Venezuela e Paesi andini.

Durante il suo intervento Odoguardi ha voluto sottolineare il lavoro che il MAIE sta portando avanti sul territorio e in Parlamento, anche grazie all’impegno del Sen. Mario Borghese e dell’On. Franco Tirelli, sempre pronti a individuare soluzioni alle problematiche degli italiani all’estero, ovunque siano nel mondo.

“Grazie al network MAIE presente in America Centrale, negli Stati Uniti e in Canada, il nostro Movimento – ha evidenziato Odoguardi – continua a crescere e a rafforzare la propria presenza tra i connazionali. Questo per noi è motivo di grande orgoglio: siamo convinti che nel futuro prossimo saremo in grado di raccogliere i frutti del nostro lavoro”.

Dopo una mattinata di confronto e dibattito tra i coordinatori, nel pomeriggio l’evento ha aperto le porte alla comunità italiana residente in Guatemala, offrendo un’occasione di dialogo diretto tra i connazionali e i rappresentanti del MAIE.

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi cruciali per gli italiani all’estero, con particolare attenzione alle sfide burocratiche, ai servizi consolari e alle opportunità di sviluppo per le imprese italiane nel Paese.

Un momento significativo dell’evento è stata la premiazione di Giovanni Musella, presidente della Camera di Commercio Italiana in Guatemala e vicepresidente del COMITES, per il suo impegno nella promozione della comunità italiana.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità di rilievo, tra cui:

Gabriele Musto, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Guatemala

Humberto Preti, Direttore del Club Italia

Dott. Giuseppe Abbatepaolo, Rappresentante Consolare in carica

L’intervento del dottor Abbatepaolo è stato particolarmente apprezzato per la chiarezza e la concretezza con cui ha risposto alle domande della comunità italiana, fornendo aggiornamenti e chiarimenti su questioni di grande interesse per i presenti.

Soddisfatto il presidente Merlo: “Eventi come quello in Guatemala servono soprattutto a dimostrare che il MAIE c’è, sempre e comunque, non solo quando si avvicinano appuntamenti elettorali. Le elezioni – ha osservato l’ex Sottosegretario agli Esteri – per noi rappresentano solo una tappa del percorso politico che stiamo portando avanti ormai da quasi vent’anni. L’obiettivo principale resta sempre lo stesso: difendere i diritti degli italiani all’estero, portare avanti le battaglie a favore di servizi consolari efficienti, della promozione della cultura italiana nel mondo, della difesa del made in Italy. Concluso l’evento MAIE in Centro America stiamo già guardando agli USA e al Canada, dove organizzeremo importanti incontri che coinvolgeranno i principali esponenti della collettività italiana locale. Vogliamo essere presenti ovunque ci sia un italiano nel mondo”, ha concluso il presidente Merlo.

La giornata si è conclusa con una cena a cui hanno partecipato i vertici MAIE e tutti i coordinatori, un momento conviviale che è servito a rafforzare i legami tra i vari rappresentanti del Movimento e a scambiarsi opinioni e punti di vista. Nel giorno seguente, i congressisti hanno fatto ritorno ai propri Paesi d’origine.