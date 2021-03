GRECIA | L’ambasciatrice italiana Patrizia Falcinelli incontra il ministro dello Sviluppo rurale

L’ambasciatrice d’Italia ad Atene, Patrizia Falcinelli, ha avuto oggi un incontro con il ministro greco dello Sviluppo rurale e dell’alimentazione, Spyridonas-Panagiotis Livanos.

Nel corso del colloquio, sottolinea l’ambasciata, è stato espresso “grande apprezzamento per l’eccellente collaborazione bilaterale nel settore agroalimentare e sono state esaminate le prospettive di un suo ulteriore rafforzamento, in particolare attraverso azioni comuni che incrementino l’interscambio e promuovano una maggiore partecipazione – non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno – a fiere e a eventi di settore, sia in Italia che in Grecia”.

Dopo un aggiornamento sulla regolamentazione delle attività di pesca nel Mar Ionio, ampio spazio è stato inoltre dedicato alla promozione della dieta mediterranea e alla questione delle etichettature fronte pacco, su cui il ministro e l’ambasciatrice hanno concordato di proseguire e approfondire ulteriormente “un dialogo rafforzato che miri a promuovere, con efficacia, la comune visione di Italia e Grecia, a sostegno di un approccio alla nutrizione equilibrato, onnicomprensivo e fondato su evidenze scientifiche e che, incoraggiando anche stili di vita sani, possa assicurare la salute e il benessere dei cittadini”.