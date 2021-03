Governo, presidenti Comites Svizzera a Draghi: “Disappunto e amarezza per l’assenza di un Sottosegretario per gli italiani all’estero”

Egregio Presidente del Consiglio Draghi,

i Presidenti dei COMITES della Svizzera, in rappresentanza della comunità italiana nella Confederazione Elvetica che costituisce la terza comunità più numerosa all’estero, hanno preso atto della formazione del Suo Governo e Le formulano i migliori auguri per la realizzazione del

programma presentato alle Camere.

Ci teniamo a presentarLe disappunto e amarezza per non aver nominato nella Sua compagine un Sottosegretario che rappresenti i nostri interessi. Siamo convinti del fatto che chi non vive la realtà degli italiani all’estero ha una sensibilità diversa da chi vive fuori dal nostro Paese. Con le prime elezioni svolte nella circoscrizione estero, nel 2006, i nostri connazionali sono stati rappresentati da un Ministro per gli italiani nel mondo ed ora la nostra comunità, rappresentativa del 9,1% della popolazione italiana (solo quelli iscritti all’AIRE), non ha nemmeno un Sottosegretario. Siamo di fronte ad una situazione paradossale difficilmente giustificabile in un periodo emergenziale a livello planetario.

A Lei che ha maturato un’esperienza internazionale, chiediamo che durante il Suo mandato ci sia più attenzione verso questa parte dell’Italia, che vuole fare la sua parte, ma che vuole contare ed essere considerata. Ci rivolgiamo a Lei e a tutte le forze che compongono il Suo Governo per intraprendere soluzioni urgenti su alcune questioni che da tempo attendono risposte e riforme: la fiscalità, la semplificazione della pubblica amministrazione nella rete diplomatico consolare e le riforme della rappresentanza degli italiani all’estero.

Ad un aumento costante degli espatri corrisponde una costante riduzione del personale nei Consolati, che compromette l’erogazione di servizi indispensabili per le comunità all’estero. Alle forze politiche rappresentative del Suo Governo chiediamo di realizzare la riforma della legge che istituisce i COMITES e il CGIE per dare loro più strumenti e rafforzarne compiti e funzioni.

Signor Presidente del Consiglio, tra le incombenze che ricopre in questo particolare e difficile momento per l’Italia, c’è anche il destino degli italiani all’estero e Le formuliamo i migliori auguri di successo personali e la forza di raggiungere importanti traguardi per l’Italia intera.

Saluti cordiali da:

Comites di Basilea, Nella Sempio

Comites di Berna e Neuchâtel, Mariachiara Vannetti

Comites di Ginevra, Oreste Foppiani

Comites di Losanna, Grazia Tredanari

Comites di Lugano, Silvio Di Giulio

Comites di San Gallo, Sergio Giacinti

Comites di Zurigo, Luciano Alban