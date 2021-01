GOVERNO | L’azzurro Giro: “Renzi nella trappola di Conte, resterà comunque Mr. 2%”

“Conte sta tessendo una ragnatela e Renzi ci è caduto dentro, mani e piedi. Per settimane mister 2% ha minacciato di ritirare le sue due ministre ma stanno ancora lì. Lo stallo è totale e sembra più di Renzi che di Conte”. Lo scrive in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia.

“Conte non ha fretta. Perché dovrebbe averne? – prosegue l’azzurro – Fra Piano vaccinale e Recovery Plan tira avanti. E se cade avrà un nuovo incarico e per Renzi a quel punto non sarà facile alzare ancora la posta. Si farà un rimpastone e amen. Se non cade, si tira avanti. Poi dopo l’estate con il semestre bianco può accadere di tutto anche un Cottarelli 1. Ma Renzi resterà mister 2% in tutte queste tre ipotesi. A meno che… a meno che non entri lui stesso nel governo che è nato solo grazie a lui. Allora sarebbe un altro discorso. Non capisco poi il suo imbarazzo ad entrare. In politica conta la sostanza delle cose. Certamente noi dell’opposizione reagiremo ma poi la politica va avanti. Basta fare le cose per gli italiani. E Salvini in questi giorni ha proposto cose concrete: anno fiscale bianco; sistema più integrato scuola pubblica e scuole paritarie per superare la crisi sanitaria; coordinamento vaccinazioni più stringente con sindaci e regioni”.