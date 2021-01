GOVERNO | D’Alema: “La crisi rientrerà, impensabile mandar via l’uomo più popolare del Paese”

“Non credo che possa passare per la mente di nessuno l'idea di mandare via da Palazzo Chigi l'uomo più popolare del Paese (Conte, ndr) per fare un favore a quello più impopolare (Renzi, ndr)"

Massimo D’Alema in una intervista a Repubblica, a proposito della crisi di governo spiega: è impensabile mandare via Giuseppe Conte, che in Italia in questo momento è l’uomo più popolare, per fare un favore a quello più impopolare, ovvero Matteo Renzi, leader di un partitino del 2%.

D’Alema è convinto che i venti di crisi per il governo rientreranno: “Conviene a tutti, vedrete che presto si tornerà a parlare d’altro”. E osserva: “Non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare”.

Sulla possibilità che per Goffredo Bettini, quale personalità forte del Pd, possa arrivare il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, D’Alema non commenta ma afferma: “Bettini è uno serio e responsabile. Per fortuna a cercare una soluzione ci sono uomini come lui e come Roberto Speranza, il difensore della salute degli italiani”.