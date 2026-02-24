La Costituzione “e’ materia viva e la giustizia e’ il banco di prova della liberta’ dei cittadini”. Lo dichiara Paolo Alli, presidente di Alternativa Popolare, in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

“A ottant’anni dall’opera dei padri costituenti – sottolinea Alli – abbiamo il dovere di rinnovarne lo spirito riformatore. Il nostro Si’ non e’ contro la Magistratura, ma per una giustizia piu’ credibile, imparziale ed efficiente”.

Secondo Alternativa Popolare, la separazione delle carriere giudicanti e requirenti “e’ un passaggio essenziale per dare piena attuazione al giusto processo e allineare l’Italia alle grandi democrazie occidentali, spezzando il sistema delle correnti che mortifica il merito”.

“Questa riforma parla soprattutto ai giovani – conclude Alli – perche’ senza certezza del diritto non c’e’ futuro. Andiamo alle urne con coraggio e responsabilita’: per un si’ libero e forte, a difesa della democrazia e della libertà”.