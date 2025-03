Adrenalina, fantasia e tanto divertimento: si preannuncia una stagione ricca di novità a Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, a 30 minuti da Milano e Bergamo, specializzato nell’accoglienza delle famiglie.

Nel corso della stagione, Leolandia presenterà, in particolare per i bambini dai 6 ai 12 anni, una nuova area tematica che comprenderà 10 attrazioni, di cui 2 completamente nuove, entrambe rivolte a bambini e ragazzi in cerca di maggiore adrenalina.

L’area, il cui tema è ancora top-secret, offrirà anche una zona games, un nuovo punto ristoro e street food.

Giuseppe Ira, presidente Leolandia, dichiara in proposito: “Puntiamo ad un parco sempre più competitivo e accogliente, guardando anche ai bambini dai 6 ai 12 anni, con nuovi contenuti e attrazioni più adrenaliniche. Nei prossimi mesi sveleremo le novità che renderanno l’avventura a Leolandia ancora più emozionante per tutta la famiglia, senza dimenticare l’attenzione speciale che da sempre dedichiamo ai bambini più piccoli”.

Non mancheranno eventi con ospiti speciali, a partire da Lucilla, che il 5 aprile tornerà a Leolandia per una giornata ricca di emozioni: i piccoli fan potranno vederla esibirsi dal vivo con alcune delle sue canzoni più amate e scattare una foto ricordo insieme a lei.

Il momento clou sarà il suo spettacolo alla LeoArena, dove presenterà in anteprima esclusiva la nuova canzone “La Pasqua più bella che c’è”. Questa straordinaria novità arricchisce il primo spettacolo dedicato alla festività pasquale, messo in scena dalla Fatina del Sole.

E non è tutto: tra spericolati roller coaster, macchine volanti, vascelli pirata e città futuristiche dove imparare a guidare, il parco è già pronto ad entusiasmare gli ospiti con una ricca offerta di giostre, spettacoli e sorprese, per un pieno di emozioni da vivere anche ad occhi chiusi: da quest’anno, infatti, la magia di Leolandia continua anche dopo il tramonto con la possibilità di dormire nelle nuove camere a tema.

Con i loro arredi immersivi, replicano i mondi fantastici del parco, come Cowboy Town, la Riva dei Pirati e le terre di Draghi e Leggende. Ideali per le famiglie, sono composte da due camere collegate per ospitare fino a 4 persone: dai lampadari ai tessuti fino ai bassorilievi dedicati a Leo e Mia, ogni ambiente è pensato per vivere un’esperienza indimenticabile.

Grandi novità anche per gli appassionati di cartoni animati di tutte le età: da quest’anno, infatti, i mitici personaggi di Leolandia saranno protagonisti di nuovissimi spettacoli, seguiti, come sempre, dalla possibilità di scattare una foto ricordo. Si parte con “Masha e Orso intorno al mondo”, in cui i due beniamini dei più piccoli saranno alle prese con un giro del mondo tra scatenati can-can, raffinate atmosfere giapponesi e travolgenti sessioni di samba, e si prosegue con “PJ Masks Academy”, la nuova esibizione sul Palco Minitalia, con i Superpigiamini che insegneranno al pubblico i trucchi per diventare veri supereroi in poche, semplici, mosse. Oltre a “In Viaggio con Leo e Mia”, spettacolo riproposto dopo il grande successo dello scorso anno, tra i nuovi appuntamenti da segnalare anche “Il Ritmo dei Pirati”, baby dance che vedrà come protagonista tutta la ciurma di Leolandia, compresi i padroni di casa Leo e Mia.

I più piccoli possono incontrare le cagnoline di pastore australiano Bluey e Bingo, Ladybug e Chat Noir, il Trenino Thomas e i mitici Bing e Flop, che da quest’anno presenteranno un nuovo mini-show ispirato alle avventure delle loro giornate a Leolandia, tra giochi interattivi e baby dance.

Per l’acquisto online dei biglietti e dei pacchetti parco + hotel, compresa la formula che prevede il pernottamento nelle camere a tema, è possibile consultare il sito ufficiale www.leolandia.it.