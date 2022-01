Sono davvero numerosi gli eventi dedicati alla pizza. Il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, è la giornata in cui si celebra la Giornata Mondiale della Pizza in tutto il mondo.

Sant’Antonio Abate – si legge sul Corriere dell’Umbria – é il patrono dei pizzaioli, arte riconosciuta Patrimonio Mondiale dall’Unesco e, nel giorno della sua resta, si celebra in tutto il mondo questa giornata così cara a chi ama mangiare bene e di gusto”.

“Perché la pizza non conosce età, né differenziazioni di alcun genere: piace davvero a tutti. Già da almeno quattro anni, la festa si é diffusa in tutti i continenti, tanto da diventare un atteso appuntamento, con centinaia di manifestazioni a far da corollario ad uno degli eventi gastronomici più famosi al mondo. La storia della Giornata Mondiale della Pizza, oltre che nella tradizionale data del 17 gennaio, si è arricchita negli anni anche di altri appuntamenti: ci sono, infatti, nel mondo, molte altre giornate dedicate alla pizza, che resta senza alcun dubbio uno dei simboli più forti della cucina italiana e del made in Italy.