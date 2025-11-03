Dal 6 all’8 novembre si terrà a Dortmund la riunione della Commissione continentale Europa e Africa del Nord del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), organizzata dai consiglieri eletti in Germania con il vicesegretario generale d’area Giuseppe Stabile.

L’incontro si inserisce nelle celebrazioni per il 70° anniversario dell’accordo italo-tedesco sul lavoro del 1955, che diede avvio alla grande stagione migratoria italiana in Germania. Sarà un’occasione per riflettere sull’evoluzione della presenza italiana nel Paese e in Europa, sul contributo delle nuove generazioni e sul ruolo della diaspora nel contesto contemporaneo.

Nei primi due giorni, i lavori si svolgeranno presso l’hotel Mercure e vedranno la partecipazione di autorità diplomatiche, rappresentanti del mondo economico, scientifico e della comunità italiana locale.

Tra i temi principali: l’impatto dell’emigrazione italiana sul tessuto imprenditoriale e commerciale tedesco, la riforma della cittadinanza, i servizi consolari, la diffusione della lingua italiana e la riforma del CGIE.

La giornata conclusiva sarà dedicata al convegno Vision Italy – Memorie e Futuro: 70 anni di accordi Italia-Germania, promosso dal Comites di Dortmund. In quell’occasione i consiglieri del CGIE interverranno nei panel dedicati al ruolo delle istituzioni europee, alla cooperazione scientifica tra Italia e Germania e al legame dei giovani italiani con le proprie radici.