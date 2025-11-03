Nel 2023, circa 152 mila cittadini italiani hanno scelto di emigrare all’estero. È quanto emerge dal Rapporto 2025 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sulle Prospettive delle Migrazioni Internazionali.

Il flusso migratorio degli italiani si mantiene stabile rispetto all’anno precedente, ma rivela una tendenza geografica ben definita: la Spagna è la destinazione più scelta, accogliendo il 32% dei nuovi emigrati. Seguono la Germania, meta del 15% dei trasferimenti, e la Svizzera, che ne accoglie il 13%.

Il dato conferma come, nonostante una relativa stabilità economica interna, molti italiani continuino a cercare opportunità di vita e di lavoro oltreconfine, attratti da contesti europei considerati più dinamici o meglio integrati sotto il profilo professionale e sociale.

La nuova ondata migratoria, pur numericamente costante, evidenzia un fenomeno di lungo periodo che riguarda soprattutto giovani qualificati, professionisti e lavoratori in cerca di maggiori prospettive, confermando come la mobilità resti una componente strutturale della società italiana contemporanea.