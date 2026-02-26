Lo scorso mercoledì 25 febbraio, la senatrice del Pd eletta all’estero Francesca La Marca è intervenuta in Aula per portare all’attenzione dell’Assemblea una notizia di straordinaria rilevanza medico-scientifica, testimonianza concreta dell’eccellenza italiana nel mondo.

Presso il St. Michael’s Hospital di Toronto, l’équipe guidata dal Gianluigi Bisleri ha realizzato per la prima volta al mondo un intervento di cardiochirurgia robotica mininvasiva su una rara patologia cardiaca congenita. L’operazione è stata effettuata utilizzando una tecnica innovativa in grado di aumentare l’efficacia delle cure, accelerare i tempi di recupero e migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti.

“Un risultato clinico di livello internazionale, reso possibile dalla preparazione di un chirurgo italiano, e dalla generosità della comunità italiana di Toronto, che ha contribuito con donazioni significative alla realizzazione di questo progetto”, ha dichiarato la senatrice.

Sottolineando l’importanza di questo storico traguardo, La Marca ha aggiunto che: “Storie come questa dimostrano come le nostre comunità all’estero – con competenza, generosità e spirito di comunità – sappiano farsi promotrici di benessere e sviluppo nelle società in cui operano”.