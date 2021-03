FOTO | Jadea Chic e Moda, Belen Rodriguez testimonial della collezione primavera/estate 2021

Jadea, rinomato brand italiano di lingerie e abbigliamento, offre dei prodotti di qualità alle clienti che vogliono sempre stare al passo con le ultime tendenze. Per questa Primavera/Estate, Jadea propone una selezione di prodotti per le linee Jadea Chic e Jadea Moda che conquisteranno le fan del marchio.

La bellissima testimonial Belén Rodriguez rispecchia quello che vuole essere il mood della collezione, il quale oscilla tra sensualità e grinta.

Per la linea Chic, Jadea lancia la collezione Melagrana, caratterizzata da completini femminili ed eleganti sui toni del glicine e del blu.

Tra questi modelli, troviamo il completo push up e brasiliano (art. 4216) e balconcino e slip (art. 4217) con degli inserti in pizzo, che donano ai coordinati un carattere romantico e sognante. Il coordinato top e slip (art. 4218) è perfetto per chi ricerca il comfort.

È disponibile anche il top singolo (art. 4220). Il body (art. 4219), infine, tra pizzi e trasparenze, è la scelta adatta per le donne che vogliono esaltare la propria sensualità!