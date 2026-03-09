L’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha ospitato ieri sera, presso la Residenza d’Italia a Madrid, una tavola rotonda sull’intelligenza artificiale (IA) e il pregiudizio di genere, organizzata dall’ufficio scientifico dell’Ambasciata in collaborazione con l’Associazione dei Ricercatori Italiani in Spagna, ARIS.

Nel suo saluto, l’Ambasciatore ha rinnovato il sostegno ad ARIS, che ha ripreso recentemente la sua attività e ha rinnovato completamente il suo consiglio direttivo, le cui attività possono essere di grande aiuto per dare visibilità e rappresentanza alla eccellente comunità di ricercatori connazionali in Spagna.

L’Ambasciatore ha inoltre evidenziato come la tavola rotonda si collochi armoniosamente in linea con gli altri eventi scientifici dell’Ambasciata e rimarcato l’attualità dell’argomento scelto, tra le ricorrenze della “Giornata Internazionale della Donna e della Ragazza nella Scienza” e la “Giornata Internazionale della Donna”.

Dopo l’introduzione della presidente di ARIS Francesca Romagnoli, archeologa docente all’Università Autonoma di Madrid (UAM), si sono tenute due sessioni.

La prima, di carattere scientifico, ha coinvolto Caterina Biscari, direttrice del Sincrotrone ALBA di Barcellona e Alessandra Patera, ricercatrice ad ALBA, insieme al direttore del Dipartimento di IA del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, che ha spiegato come si generano pregiudizi di vario tipo nello sviluppo dei modelli di IA.

La sessione è stata moderata dalla dott.ssa Elisabetta Broglio, dell’istituto di Scienze del Mare di Barcellona.

La seconda sessione, di carattere istituzionale e filosofico, moderata da Stefano Bini, docente dell’Università di Córdoba, ha affrontato direttamente il tema del pregiudizio di genere.

Hanno partecipato Alberto Gago, direttore della Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, AESIA, Lucía Ortiz, docente del dipartimento di Filosofia alla UAM e Sara degli Esposti, esperta di etica della IA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Sono stati analizzati esempi dell’insorgere del pregiudizio di genere, della gravità del problema in Europa e nel Sud Globale, di azioni precise per gestire il problema.