I​l Movimento Associativo Italiani all’Estero continua a rafforzare la propria presenza nel Nord America. Con una decisione fortemente sostenuta dal Vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi, è stato nominato Samuel Adamo come Coordinatore del Movimento a Montreal, Canada.

La nomina rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento della rete del MAIE nel continente nordamericano e mira a rafforzare il dialogo con le numerose comunità italiane presenti in Canada.

Samuel Adamo affiancherà nel lavoro di coordinamento territoriale il Coordinatore MAIE Jorge Gallo, contribuendo allo sviluppo delle attività del Movimento e alla promozione della partecipazione civica degli italiani residenti all’estero.

Un nuovo impulso per la comunità italiana in Canada

Nato a Montreal nel 1997 e di origini cosentine, Samuel Adamo è cittadino italiano iscritto all’AIRE e rappresenta una nuova generazione di italiani all’estero impegnati nel rafforzamento dei legami con l’Italia.

La sua esperienza professionale spazia dal business development alla consulenza aziendale, con attività svolte anche nel settore finanziario e delle relazioni con i clienti. Parallelamente ha sviluppato una significativa presenza nel mondo dei media e della comunicazione, lavorando come comico stand-up professionista e autore di contenuti sulla cultura della diaspora italiana, con esibizioni in diverse città tra Canada, Stati Uniti ed Europa.

Questa combinazione di competenze imprenditoriali e comunicative rappresenta un elemento importante per il rafforzamento della presenza del MAIE nel contesto nordamericano.

Obiettivi del nuovo coordinamento

Tra gli obiettivi principali del nuovo coordinatore vi è quello di:

rafforzare la visibilità del MAIE nel contesto nordamericano

creare relazioni con associazioni, imprese e realtà culturali italiane locali

promuovere iniziative informative sui diritti degli italiani all’estero

coinvolgere in modo più attivo le nuove generazioni di italiani iscritti all’AIRE

L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo degli italiani nel mondo come risorsa strategica per la Repubblica e promuovere una partecipazione più consapevole alla vita civica e istituzionale.

Il MAIE continua a crescere nel mondo

La nomina di Samuel Adamo si inserisce nella strategia di rafforzamento della presenza del MAIE nelle principali comunità italiane all’estero, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle realtà emergenti della diaspora.

Il Movimento continua così il proprio lavoro di rappresentanza degli italiani residenti fuori dai confini nazionali, promuovendo diritti, partecipazione e collaborazione tra le comunità italiane nel mondo.