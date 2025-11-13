Si è concluso a Montréal il Forum Canada-Italia sull’Intelligenza artificiale, che ha visto la partecipazione attiva della delegazione del Friuli Venezia Giulia guidata dall’assessore regionale ai Sistemi informativi Sebastiano Callari, insieme a Insiel e Select Fvg. Callari ha evidenziato il valore dell’iniziativa, capace di approfondire l’impatto concreto dell’IA sui diversi settori produttivi e di favorire il dialogo tra pubblico e privato, come dimostra il modello virtuoso del Québec.

Tale esperienza, ha spiegato, può ispirare il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione anche in Friuli Venezia Giulia.

Il Forum è stato anche un momento di incontro con i corregionali in Canada, tra cui Roberto Mazzolin, già presidente del Fogolar Furlan di Toronto e dirigente del gruppo Rhea, e Matteo Matosic, presidente dell’Associazione Istriani-Giuliani-Dalmati del Québec. Callari ha sottolineato l’importanza di mantenere vivi i legami con i friulani all’estero, risorsa umana e professionale di grande valore per la regione.

Nel corso dei lavori è stato inoltre presentato il progetto “Cedar”, cui partecipa la Regione con Insiel, per la prevenzione della corruzione e delle anomalie negli appalti pubblici, e si è tenuto un incontro tra Select Fvg e Montreal International per promuovere nuove collaborazioni e investimenti.