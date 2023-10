“Le bozze circolate in queste ore del decreto legislativo fiscale destano perplessità e a volte anche preoccupazione per talune misure previste. Mi riferisco in particolare al regime fiscale per i lavoratori residenti all’estero che decidono di rimpatriare”. Lo dichiara il senatore Mario Borghese, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE.

“Sembrerebbe che il sistema di tassazione agevolato temporaneo – prosegue Borghese – venga modificato in modo peggiorativo per coloro che decidono di trasferirsi in Italia da gennaio 2024, ossia con un’importante riduzione delle agevolazioni fiscali. Questa eventualità sta allarmando i tanti interessati”.

“Come parlamentare eletto all’estero sono perplesso ed auspico vivamente che il governo, prima dell’approvazione definitiva del decreto legislativo, provveda a trovare una soluzione migliorativa all’attuale testo, che sia ugualmente incentivante per quanti desiderano rientrare in Patria”, conclude il vicepresidente MAIE.