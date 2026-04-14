Firenze si prepara a diventare il fulcro delle relazioni tra Toscana e Messico con una quattro giorni di incontri istituzionali, economici e culturali in programma dal 16 al 19 aprile.

L’iniziativa, dal titolo “Toscana e Messico: alianza de tradición y excelencia”, vedrà la partecipazione dell’ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, insieme alla rete dei consoli onorari e a numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare un dialogo sempre più strategico tra i due territori, creando nuove opportunità di collaborazione che spaziano dalle istituzioni all’economia, fino alla cultura e alla gastronomia.

La manifestazione si aprirà il 16 aprile con una giornata interamente dedicata agli incontri istituzionali.

In agenda, gli appuntamenti con la sindaca di Firenze Sara Funaro, con l’Università e con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. In serata è prevista una cena istituzionale all’Hotel Il Tornabuoni, che segnerà anche l’avvio della riunione annuale dei consoli onorari del Messico in Italia.

Il 17 aprile sarà invece dedicato al mondo economico e produttivo. In programma una tavola rotonda con la Camera di Commercio messicana in Italia, le Camere di Commercio toscane, Confindustria e le imprese, con l’obiettivo di sviluppare nuove sinergie e attrarre investimenti.

Nel pomeriggio, il cuore simbolico dell’evento si sposterà nel complesso di Santa Maria Novella, dove si terranno incontri istituzionali e un evento culturale che unirà tradizioni toscane e messicane. Musica, performance artistiche e un dialogo enogastronomico tra i due Paesi animeranno la serata, con protagonisti anche la chef stellata Karime López e professionisti della cucina toscana.

Sabato 18 aprile sarà inaugurato il Consolato mobile del Messico presso la sede del Consolato onorario in via de’ Bardi, un servizio pensato per offrire assistenza diretta alla comunità messicana presente sul territorio. Nel pomeriggio è previsto anche un incontro tra l’ambasciatore Lozano e la comunità messicana locale.

Le attività proseguiranno anche domenica 19 aprile, con il Consolato mobile operativo fino alla chiusura dei lavori, a conclusione di una quattro giorni che intreccia diplomazia, economia e cultura.

Come sottolineato dagli organizzatori, l’iniziativa rappresenta un vero e proprio ponte tra Italia e Messico, capace di aprire nuove prospettive di collaborazione e rafforzare relazioni già solide. Un’occasione concreta per valorizzare eccellenze, competenze e identità, in un contesto internazionale sempre più orientato alla cooperazione e allo scambio.