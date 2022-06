Festa della Repubblica, Noemi al Teatro Coliseo di Buenos Aires

Si tratta della prima presentazione della cantante italiana in America Latina, e la registrazione sarà disponibile a partire dal 10 giugno sulla web del Consolato

In occasione delle celebrazioni del 76mo anniversario della Repubblica Italiana, l’artista romana Noemi si esibirà sabato 4 giugno nel prestigioso Teatro Coliseo di Buenos Aires, in un concerto organizzato dal Consolato Generale d’Italia nella capitale argentina.

Si tratta della prima presentazione della cantante italiana in America Latina, e la registrazione sarà disponibile a partire dal 10 giugno sulla web del Consolato e su quella del Teatro Coliseo.

L’edificio del teatro fu acquisito dal governo italiano nel 1937, che lo demolì in parte un anno dopo per stabilirvi la sede del consolato. Già in era repubblicana, la sala del teatro fu riaperta, e negli anni ’70 trovarono la loro sede negli edifici adiacenti l’Istituto Italiano di Cultura e lo stesso Consolato.

Il legame con l’Italia è stato mantenuto nel tempo, anche durante la pandemia, quando è stata lanciata la campagna Coliseo Online per la diffusione di spettacoli italiani e argentini attraverso la piattaforma web del teatro. La cerimonia di questo sabato sarà presentata dal giornalista locale Luis Novaresio, e sarà occasione per una raccolta fondi a favore di Unicef.