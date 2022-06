MADE IN ITALY | Farnesina, lunedì Di Maio alla presentazione di “L’Italia in 10 selfie”

'L’Italia in 10 selfie' fotografa i punti di forza del Paese e si configura come uno strumento di promozione che racconta in maniera semplice e immediata 10 selezionati primati della nostra economia e della competitività del Made in Italy

Lunedì 6 giugno 2022 dalle 16.30 alle 17.30, nella Sala Conferenze Internazionali della Farnesina, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, interverrà alla presentazione dell’edizione 2022 de ‘L’Italia in 10 Selfie’.

La pubblicazione è realizzata, con cadenza annuale, dalla Fondazione Symbola, con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e del ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con Unioncamere e Assocamerestero.

‘L’Italia in 10 selfie’ fotografa i punti di forza del Paese e si configura come uno strumento di promozione che racconta in maniera semplice e immediata 10 selezionati primati della nostra economia e della competitività del Made in Italy, non sempre conosciuti e apprezzati dal grande pubblico sui mercati internazionali.

Dopo l’intervento di apertura di Di Maio, fa sapere la Farnesina, seguiranno la presentazione dei 10 selfie a cura del presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, e alcune selezionate testimonianze dei settori di eccellenza richiamati nell’edizione 2022.