Festa del Cioccolato a Roma: 29, 30 aprile e 1 maggio

Via libera a degustazioni che partiranno dal cioccolato più classico fino a quello più goloso, con le novità dell’anno tutte pronte per stuzzicare i palati, anche quelli più esigenti

Festa del Cioccolato a Roma. Tre giorni dedicati al cibo degli dei, che comprendono un tour sull’artigianato cioccolatiero, strizzando un occhio anche alla didattica e all’animazione. Si narra infatti che il suo aroma abbia 600 sapori. L’evento avrà luogo il 29, 30 aprile e 1 maggio a piazza Re di Roma a partire dalle ore 10 e fino alle 23,30 (è stato rinviato a causa del maltempo, doveva svolgersi l’1, 2 e 3 aprile).

E’ la terza tappa di un tour itinerante, che dopo Villa Borghese a ottobre e piazza Risorgimento a marzo, approda in una delle piazze più note della capitale. Protagonista assoluto il cioccolato artigianale, declinato in tutte le sue sfiziose e succulente varianti dai cioccolatieri di Choco Amore.

Un format gastronomico molto apprezzato da bambini e adulti, secondo un sottile filo intergenerazionale legato al consumo responsabile e consapevole di prodotti gustosi e ghiotti. Una mostra mercato ad ingresso libero che promuove una cultura gastronomica dedicata al graditissimo sapore di cacao, che riempirà la piazza di squisitezze, di ogni forma e colore, dolcetti e dolciumi. Ricordiamo inoltre che il cioccolato artigianale ha una referenza unica: è privo di conservanti e si differenzia appunto da quello industriale.

Dunque via libera a degustazioni che partiranno dal cioccolato più classico fino a quello più goloso, con le novità dell’anno tutte pronte per stuzzicare i palati, anche quelli più esigenti. Il pubblico partecipante potrà degustare e acquistare un ottimo cioccolato artigianale, lavorato secondo l’antica tradizione dei maestri cioccolatieri che lo lavorano per passione e che provengono da tutta la penisola.

Non mancheranno i laboratori Choco Play, a partecipazione gratuita, che si svolgeranno il pomeriggio con orari stabiliti secondo le prenotazioni ricevute. Un percorso che si snoda attraverso la documentazione fotografica, spiegazioni e lavorazioni, per mostrare il processo di lavorazione del cacao. Una pianta naturale che si trasforma in uno squisito prodotto tutto da gustare.