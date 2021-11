Felpe personalizzate: perché sono un’ottima strategia di marketing per le aziende?

I gadget più comuni sono sicuramente le penne, i portachiavi, le custodie per smartphone, tuttavia sono sempre di più le aziende che scelgono di investire maggiormente in tale strategia

Per le aziende acquistare e distribuire degli articoli personalizzati, ovvero impreziositi dal logo o dal nome dell’azienda, può rivelarsi una strategia molto interessante, non a caso sono davvero tantissime le società che scelgono di perseguire tale opportunità.

Perché le aziende realizzano gadget personalizzati?

Il concetto alla base di ciò è molto semplice: se si donano degli oggetti personalizzati quest’ultimi, venendo utilizzati da chi li ha ricevuti, sapranno garantire visibilità al marchio, con tutto ciò che ne consegue in termini di promozione e di brand identity.

I gadget più comuni sono sicuramente le penne, i portachiavi, le custodie per smartphone, tuttavia sono sempre di più le aziende che scelgono di investire maggiormente in tale strategia, offrendo dei prodotti dal valore commerciale ben più alto, come possono essere delle bellissime felpe personalizzate.

Non è detto, ovviamente, che questi articoli debbano essere necessariamente distribuiti in modo gratuito: alcune aziende optano per questa soluzione, certe del fatto che il ritorno in termini di marketing saprà rivelarsi assai prezioso, altre li vendono nell’ambito del proprio merchandising, magari ad un prezzo particolarmente allettante, ma al di là di questo, il risultato finale è il medesimo, ovvero una grande visibilità del brand e un rafforzamento dell’identità dell’azienda agli occhi del pubblico.

Perché la felpa personalizzata sa essere un’ottima scelta?

La felpa merita senz’altro di essere citata come ottimo esempio di gadget dal valore commerciale non trascurabile, destinato quindi a rivelarsi estremamente gradito a chi lo acquista o a chi lo riceve in dono.

La felpa, infatti, è il classico capo d’abbigliamento universale, un indumento che viene indossato indistintamente da uomini e donne, da persone giovani e meno giovani, il quale può essere indossato nelle circostanze più disparate: al lavoro, all’università, quando si è a casa, quando si fa sport, quando si esce con gli amici.

I loghi e le scritte che vengono apposte su una felpa, inoltre, sono estremamente visibili, di conseguenza le aziende hanno modo di centrare appieno il loro obiettivo di visibilità del marchio.

Quanto detto ha una valenza particolare nel mondo odierno, dal momento che i social network riescono a fungere da vera e propria cassa di risonanza: in questi speciali siti web si condividono continuamente tantissime foto, di conseguenza gli scatti di chi si fa ritrarre con una felpa personalizzata indosso non fanno che accentuare ulteriormente la visibilità del brand.

Non è affatto secondario, infine, il fatto che le felpe siano tradizionalmente dei capi molto longevi, in grado di resistere senza problemi a tantissimi lavaggi, ciò significa che il marchio dell’azienda sarà visibile in un’infinità di occasioni.

Come si possono produrre delle felpe personalizzate?

Realizzare delle felpe abbellite dal nome e/o dal logo dell’azienda sa dunque essere una strategia molto efficace, ma come può essere effettuata dal punto di vista tecnico? È davvero molto semplice: non bisogna fare altro che rivolgersi ad un’azienda specializzata.

Sul sito web dell’azienda GedShop, ad esempio, le felpe personalizzate a disposizione sono tantissime (classiche, a zip, con cappuccio ecc.), tutte possono essere abbellite con il motivo grafico d’interesse ed è possibile perfino richiederne un campione, in modo da toccare con mano la qualità del prodotto prima di procedere alla personalizzazione e all’ordine definitivo.