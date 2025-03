“Sicuramente una guerra mondiale dei dazi non fa bene, ma dobbiamo essere pragmatici e avere strategie. Agitarsi in un momento di difficoltà è il più grande errore. Niente fughe in avanti. Noi europei dobbiamo essere uniti”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’incontro “Innovazione chimica” a Villa Madama.

Il governo “durerà fino alla fine della legislatura e mi auguro anche la prossima. Abbiamo le idee chiare nonostante la situazione complicata”, aggiunge, “andremo presto con una missione tecnica negli Stati Uniti per verificare lo stato dell’arte e lavoreremo insieme l’Ue”.

Come Italia abbiamo “il vantaggio che abbiamo rispetto agli altri e’ l’alta qualita’ dei prodotti italiani di cui e’ difficile fare a meno. Voglio rassicurare gli imprenditori della stabilita’ del governo fino alla fine della legislatura. Avete due anni di tempo per fare le vostre politiche. Lavoreremo insieme all’Unione europea, insieme alla Commissione europea per garantire maggiore garanzie possibili. Ascoltiamo le vostre idee e cerchiamo di darvi risposte”.

Per quanto riguarda il ministero degli Esteri: “Stiamo lavorando intensamente e presenteremo a breve una riforma del ministero degli Esteri. Sara’ un ministero con una specializzazione politica ma anche con una testa economica. Il ministero cerchera’ sempre di essere piu’ utile agli italiani in modo da esserci per una solida politica internazionale e per usare il commercio internazionale come propulsione dell’economia”.